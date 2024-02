BBB 24: Equipe de Davi defende brother após acusação de assédio na casa

A festa da Líder Raquele teve muita conversa e, também, uma polêmica. Davi deu um beijo na bochecha de Pitel, o que muitos chamaram de assédio, enquanto outros consideraram a atitude apenas "inconveniente".

Em resposta, a equipe de Davi emitiu um comunicado sobre o assunto, declarando que uma falsa acusação estava sendo feita.

"Queremos esclarecer que, em nenhum momento, Davi tentou beijar a sister Pitel na boca na madrugada de hoje. Infelizmente, falsas acusações estão sendo levantadas sobre este incidente", diz a nota.

"Para aqueles que acompanham Davi de perto através do Globo Play, é evidente que ele sempre manteve uma postura respeitosa em relação às mulheres. Isso se reflete em sua atitude discreta em momentos nos quais as participantes estão trocando de roupa, sempre se virando de costas ou saindo do ambiente para garantir a privacidade e o respeito", completou.

A publicação também incluiu um momento em que Pitel foi questionada sobre as brincadeiras e afirmou não se sentir incomodada.

"Além disso, anexamos um vídeo no qual Davi aborda a situação diretamente com Pitel, perguntando se as brincadeiras, que também envolveram outros participantes, a estavam incomodando. E Pitel informou que não se sentiu incomodada".

Davi apenas queria demonstrar afeto

O comunicado ainda destacou que Davi é uma pessoa "calorosa e extrovertida", sempre brincalhão, e que o gesto foi uma forma de demonstrar afeto.

"Também gostaríamos de ressaltar um aspecto importante da personalidade de Davi que, infelizmente, não tem sido adequadamente compreendido. Davi é um jovem de coração caloroso e extrovertido, cujo jeito brincalhão e carinhoso é uma extensão natural de sua personalidade. Essa forma de demonstrar afeto é uma característica que ele traz consigo desde fora do programa".

A equipe de Davi afirmou que ele nunca teve a intenção de desrespeitar Pitel, Matteus ou Isabelle com suas demonstrações de carinho.

"Compreendemos o ambiente competitivo em que estamos, mas é importante destacar que, em momento algum, Davi teve a intenção de desrespeitar ou causar desconforto a qualquer participante, incluindo sua demonstração de carinho para com Pitel, Matheus e Isabelle, que são seus amigos dentro da casa. Esperamos que este esclarecimento possa dissipar qualquer mal-entendido ou dúvida que tenha surgido. Davi continua comprometido com o respeito e a integridade de todos os participantes", concluiu o comunicado.