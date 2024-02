BBB 24: Wanessa admite ter perfil falso em rede social e diz : 'Não faço comentário com meu fake"

Em conversa com os companheiros de confinamento na casa do BBB 24, na tarde desta quinta-feira (22), sobre perfis fakes nas redes sociais, a cantora Wanessa Camargo revelou que mantém uma conta falsa nas redes sociais para certas situações. O assunto veio à tona em meio a um bate-papo dos brothers sobre perfis falsos. Mesmo tendo admitido usar esse expediente, a filha de Zezé di Camargo garante que não faz comentários e nem curte nada com essa página.

"Vocês nunca fizeram isso? De entrar para ver como está um ex teu, uma pessoa que era sua amiga e que não é mais", afirma Wanessa. "Óbvio, todo mundo faz isso", diz Yasmin. "Ou até perfil que você tem vergonha de ver. Só que eu entrava como Wanessa Camargo", conta a cantora. "Alguém que você brigou, alguém que não gosta", ressalta a modelo. "Ia com a cara e com a coragem", declara Leidy Elin.

No entanto, a cantora diz que agora, simplesmente, não entra mais. "Não vejo mais, nunca mais", afirma Wanessa. Então, a trancista questiona se a cantora tem conta "fake" nas redes sociais.