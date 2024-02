BBB24: Irmã de Wanessa Camargo explica o motivo de não ter falado dos filhos da cantora na carta

Camilla Camargo, irmã de Wanessa Camargo, escreveu a carta que a irmã recebeu no Sincerão, no BBB24. Após dinâmica do dia, a cantora ficou preocupada com a falta de menção aos filhos na mensagem. Nos stories do Instagram, Camilla se pronunciou, na manhã desta terça-feira (20).

Camilla compartilhou na íntegra a mensagem que enviou para Wanessa. “A carta não foi inteira pra ela, mas foi isso que escrevi. Com todo amor… e falei do modo geral porque não podemos dar dicas de nada aqui fora“, disse. Já nesta manhã, a atriz esclareceu por que ela foi a escolhida para mandar a carta e explicou o pedido da produção do reality.

Durante a dinâmica, a atriz demonstrou nervosismo com a possibilidade da carta ser destruída por outro confinado. “Gente, vocês estão vendo a prova do Sincerão? Eu que fiz a carta pra Wan. Estou tremendo, nervosa que alguém destrua a cartinha que eu fiz pra ela e ela não possa ler. Gente, o que é isso? Não é fácil ser irmã de participante de Big Brother. Só falta uma pessoa para destruir… Não é fácil! Se Deus quiser ela vai ler minha cartinha, que fiz com tanto amor pra ela“, desabafou.

