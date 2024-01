BBB24: Wanessa Camargo disse não três vezes ao reality

O nome de Wanessa Camargo como participante do Camarote do “BBB 24” pegou muita gente de surpresa. Inclusive parte de sua familia e de sua equipe. Muitos só souberam que a cantora estava confinada ao assistir pela TV ao “Big Day”. A madrasta, Graciele Lacerda, casada com Zezé Di Camargo, e a cunhada Amabylle Eiroa, casada com o irmão Igor, que estão em pé de guerra e com processos na Justiça por conta de um perfil falso no Instagram, não sabiam da ida da cantora ao programa.

VEJA MAIS

Os únicos que tinham a informação de que Wanessa estava confirmada na edição eram Dado Dolabella, o namorado que, inclusive, a incentivou a ir para o confinamento e Zilu. É a mãe quem vai cuidar dos dois filhos da cantora com o ex-marido Marcus Buaiz, e precisava antecipar sua vinda para o Brasil, já que vive nos Estados Unidos.

Em outubro do ano passado, a equipe do programa tornou a procurar os agentes de Wanessa com a proposta de uma indicação para o camarote. Foi a terceira resposta negativa da cantora ao programa. Foi só depois de gravar uma participação no “Altas horas”, em dezembro, que ela topou a empreitada, e há dez dias recebeu a resposta de que estava dentro.