BBB 24: Prêmio do reality show chega a marca de R$ 1 milhão; veja qual pode ser o valor máximo

O prêmio do Big Brother Brasil 24 vem aumentando a cada eliminação de participante. Normalmente o valor cresce quando o escolhido pelo público para deixar a competição gira uma roleta que pode - ou não - ampliar a "bolada" do (a) ganhador(a). Após a eliminação da sister Deniziane, na última terça-feira (20), o prêmio do BBB 24 chegou a marca de R$ 1.050.000.

Ao lado do apresentador do programa Tadeu Schmidt, "Anny", como é chamada a mineira, girou a roleta e acabou acrescentando RS 200 mil no prêmio. Neste ano, o prêmio final - exceto gratificações - pode chegar a R$ 3 milhões, o maior da história do reality show.

No gramado da casa, os brothers e sisters acompanham o saldo crescer a cada eliminação, o que anima bastante quem ainda está dentro da casa.

Sobre a eliminação de Deniziane no BBB 24

Deniziane foi a nona eliminada do BBB 24. Ela deixou o reality após receber 52,02% dos votos para sair. Na segunda colocação da votação do público ficou Fernanda, com 47,16%.

O menos votado para sair foi Matteus, com 0,82% dos votos. Deniziane foi para o Paredão indicada pela Líder Raquele, em Paredão formado no último domingo (18).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)