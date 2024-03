Bruna Marquezine usa vestido transparente de R$1.500 e divide opiniões na web: ‘Saída de praia’

Bruna Marquezine chamou atenção novamente com seus looks polêmicos, dessa vez no Lollapalooza 2024, que aconteceu neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para o festival, a atriz abusou da transparência em um vestido sexy preto com decote e babados, tendência do momento que está entre as principais apostas das famosas.

O vestido da grife Rat & Boa, avaliado em R$1578, dividiu opiniões na web e trouxe à tona muitas críticas de internautas. Marquezine foi comparada até com Anitta, que também aderiu à transparência na after party do Oscar 2024. "Copiou o mau gosto da amiga no Oscar", apontou uma. "Estilo Anitta. Aff", observou outra.

"Ela é bonita, mas isso não é vestido. No máximo uma saída de praia", iniciou um perfil. "Agora ficar pelada virou look. Que palhaçada isso", disparou outra. "Apelação total. Onde está o vestido?", perguntou uma terceira.

Outros até brincaram com a roupa escolhida pela influenciadora de moda. "Saída de banho (sem o biquíni)", brincou um. "O dinheiro é dela, problema exclusivamente dela. Poderia ter ido de calcinha e sutiã porque é linda e eu não tenho nada a ver com a vida dos outros", defendeu uma.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)