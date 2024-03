Após reatar com Julio Cesar, Susana Werner ajuda ex-goleiro a vender apartamentos no Rio de Janeiro

Depois de reatar o casamento com Júlio Cesar, Susana Werner agora ajuda o marido a vender um empreendimento no Rio. Trata-se do Giulia Residencial, um prédio com 11 apartamentos no Recreio, na Zona Oeste da cidade, bem peto do mar da Praia da Reserva. O empreendimento começou a ser erguido em 2021. Algumas unidades foram negociadas na planta e agora cada uma delas estão à venda a partir de R$ 900 mil.

Antes de voar de Madri a Londres para assistir à partida entre Brasil e Inglaterra com Julio Cesar (eles estão em lua de mel), Susana postou um vídeo mostrando o prédio e suas áreas comuns, anunciando a venda através de um link na sua bio do Instagram.

Os apartamentos têm no máximo 155m², três quartos, varandão, 03 quartos, e até duas garagens. A área comum conta com sauna, piscina e salão de festa, além de academia e varanda gourmet