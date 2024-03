Vini Jr. e Bella Campos se aproximam e web suspeita affair: ‘Casalzão’

Novo casal na área? No último domingo, 24, o jogador Vinícius Júnior e a atriz Bella Campos interagiram bastante nas redes sociais. No perfil do Instagram, a modelo compartilhou um carrossel de fotos com lembranças dos últimos dias, com uma camisa do Real Madrid. Vini Jr. não resistiu e logo comentou: “Madrid”, seguido de um emoji de coração.

O comentário foi o suficiente para aguçar a imaginação dos fãs, que já especulam um romance entre os dois. "Nova contratação para temporada", comentou um internauta sobre o possível namoro. "Ele ataca novamente", brincou mais um seguidor. "Você e Bella dariam um casalzão", disse outra seguidora.

Bella Campos está solteira desde a suposta traição de MC Cabelinho, em agosto do ano passado. Os dois começaram a namorar em outubro de 2022, quando se conheceram nos bastidores da novela "Vai na Fé", da TV Globo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)