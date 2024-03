Gkay ostenta corpo definido e é comparada com Gracyanne Barbosa

Gkay, a criadora do evento "Farofa da Gkay", movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (21) ao publicar fotos e vídeos em que aparece de biquíni. A influenciadora digital, de 31 anos, ostentou seu abdômen definido e marquinha de bronzeado em um modelito rosa neon que combinava com seu cabelo vermelho e óculos escuros. A modelo está cada vez mais dedicada à vida fitness e aos exercícios físicos.

Os seguidores de Gkay não pouparam elogios à sua beleza e boa forma. "Gracyanne Barbosa, ela está ficando do seu tamanho", brincou um seguidor, comparando-a à musa fitness. "Meu Deus, perfeita", elogiou Gabriela Versiani. "Cuidado pra Gracyanne não parar de te seguir", comentou outro.

Adepta de cirurgias plásticas e exercícios físicos, Gkay costuma compartilhar sua rotina de treinos e alimentação com seus seguidores. As comparações com Gracyanne Barbosa a inspiraram a desafiar a musa fitness para um treino pesado. "Ela não tem coragem. Já chamei, mas agora estou desafiando. Bora, Gracyanne? Estou desafiando igual o povo desafia o Popó, bora? Tu não é a boa? Bora? Quero ver tu ir", declarou Gkay em seus stories.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)