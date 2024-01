Desfile de Schiaparelli em Paris conta com Zendaya Hunter Schafer

A Semana de Alta-Costura em Paris foi iniciada nesta segunda-feira (22) com um desfile da Schiaparelli, marca conhecida pelo seu surrealismo e ligação direta com a arte. O evento foi marcado pelas roupas incomuns, que levaram dramaticidade à passarela com texturas e estruturas inusitadas em cada modelo.

No evento, figuras mundialmente famosas marcaram presença, entre elas Zendaya, Jennifer Lopez, Hunter Schafer e Sabina Jakubowicz. A influenciadora Gkay também esteve no local prestigiando o desfile.

Um dos modelitos que mais chamou a atenção foi vestido usado por Maggie Maurer. A peça consistia em uma regata branca, calça branca e desconexões chocantes, como o fato de ela surgir segurando um “bebe robô” decorado com cristais e peças eletrônicas de celulares em seu corpo.

A roupa surrealista foi criada por Schiaparelli Daniel Roseberry, que foi celebrado pela forma de representar a maternidade em sua coleção, repetindo seu feito do verão de 2021, onde produziu uma joia em forma de um bebê sendo amamentado. Nas redes sociais, muitos associaram o look de Maurer um momento vivido por ela na temporada do ano passado, onde ela amamentou o filho nos bastidores do desfile.

A forma como o ser humano se relaciona com a tecnologia foi o tema da coleção de Schiaparelli, que entregou um CD dourado aos convidados e um vestido com aplicações de ferramentas "vintage", entre eles, calculadoras, placas mãe e celulares antigos.