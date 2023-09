BLVD Moda e Arte abre primeiro dia com desfile de moda

O primeiro dia do "BLVD Moda e Arte", evento de moda de um shopping da avenida Doca de Souza Franco, celebrou a riqueza cultural da Amazônia, embalado por muita regionalidade com música e o desfile peças de roupas. A praça de eventos do empreendimento se transformou em uma grande passarela, por onde desfilaram grandes nomes como Fernando Schnerocke e Vivi Orth. O evento segue com programações até sábado (30).

Fernando Schnerocke é conhecido pelo sucesso na moda e pelo trabalho com marcas internacionais e Vivi Orth como capa da Vogue, revista de moda referência no mundo. A direção criativa foi de Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week (SPFW), o mais importante evento de moda da América Latina.

Uma trilha sonora paraense embalou o desfile. O mestre da guitarrada Manoel Cordeiro juntamente com o filho Felipe Cordeiro e o DJ Zek Picoteiro embalaram o desfile com muita música regional. Por trás da passarela, um grande painel de LED exibiu imagens que expressam o dia a dia do povo amazônico, as cores e a potência da cultura paraense, de autoria do fotógrafo premiado Luiz Braga.

Nesta sexta-feira (29), haverá o “Talks”, na praça de eventos do 1º piso do shopping, com a participação de grandes nomes do cenário artístico e da moda paraense. Os bate-papos são conduzidos e mediados por Paulo Borges. O primeiro será “Moda e Beleza para além do corpo” com Ricardo dos Anjos, Vivi Orth e Erica Saraiva, a partir das 16h. Depois “As Cores da Alma” com Luiz Braga, Emmanoel Nassar e Thiago Pelaes, às 17h30. E, para encerrar o dia, o Talk “Transformando Potência em Referência” com Grazi Ribeiro, Jacke Carvalho, Lizziane Santos, José Júnior e Manoel Netto, às 19h. A atividade encerra no sábado com “Desfile kids”, a partir das 19h.