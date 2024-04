Taylor Swift lança 'The Tortured Poets Department', novo álbum com 31 músicas; ouça

Taylor Swift presenteou seus fãs com um novo álbum na manhã desta sexta-feira (19). Intitulado "The Tortured Poets Department", o 11º projeto de estúdio da cantora chega às plataformas digitais em duas versões: a principal, com 16 faixas, e "The Tortured Poets Department: The Anthology", com 15 músicas adicionais, totalizando 31 faixas nesse álbum duplo "secreto".

O anúncio do novo trabalho veio em fevereiro, durante a última edição do Grammy, onde Swift se tornou a primeira artista a vencer o prêmio de Álbum do Ano pela quarta vez com o "Midnights". Antes de seu lançamento oficial, o disco atingiu o marco de projeto com mais pré-saves na história da plataforma de streaming Spotify.

VEJA MAIS

"The Tortured Poets Department" é marcado por colaborações de peso. A faixa "Fortnight", escolhida como single principal, conta com a participação de Post Malone. Já "Florida!!!" traz a voz da cantora indie Florence + the Machine.

As letras do álbum, segundo a própria artista, exploram "acontecimentos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista - que foi ao mesmo tempo sensacional e triste em igual medida". Em suas redes sociais, Taylor descreveu o projeto como "uma antologia de novas obras".

"Eu escrevi tantas poesias torturadas nos últimos dois anos e queria compartilhar tudo com vocês, então aqui está a segunda parte do TTPD: The Anthology. 15 músicas extras. E agora a história não é mais minha... é toda sua", acrescentou.

Ouça o novo álbum de Taylor Swift:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)