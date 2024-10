Fluminense vence o Flamengo no Maracanã e impõe a primeira derrota ao técnico Filipe Luís

Com dois gols em apenas 15 minutos, o Fluminense conseguiu se impor diante do Flamengo, vencendo o clássico desta quinta-feira (17), pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Lima e Arias, no início da etapa final. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 33 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Flamengo perde a primeira sob o comando de Filipe Luís e vê as chances de conquista do Brasileirão diminuírem, estacionando na quarta posição, com 51 pontos.

A partida começou equilibrada, com forte marcação no campo de ataque por parte das duas equipes, mas com dificuldades na criação de jogadas. Aos poucos, o Flamengo conseguiu se organizar melhor, dominando a posse de bola e explorando as laterais para tentar furar a defesa do Fluminense.

O Rubro-Negro quase abriu o placar com um chute de Alcaraz, que acertou a trave, e uma finalização de Matheus Gonçalves, defendida por Fábio. O Fluminense, por sua vez, apostou em bolas longas para Kauã Elias e Marquinhos, que pressionaram a defesa do Flamengo e criaram boas chances.

Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo voltou a ameaçar, mas esbarrou na solidez defensiva tricolor. Em um contra-ataque, Martinelli fez um ótimo passe para Marquinhos, que invadiu a área e sofreu pênalti. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada, mas Ganso, na cobrança, viu seu chute ser defendido por Rossi, mantendo o placar empatado até o intervalo.

2º Tempo

O Fluminense precisou de apenas 10 minutos no segundo tempo para se sentir mais à vontade na partida. Com uma defesa mais ajustada, dando menos espaço para o Flamengo pressionar, o Tricolor abriu o placar aos quatro minutos. Ganso deu um passe de calcanhar que desmontou a defesa rubro-negra, e Lima completou para o gol.

Pouco tempo depois, aos 14 minutos, foi a vez de Jhon Arias balançar as redes. O colombiano entrou bem no jogo, ajudando o time a ser mais incisivo no ataque.

Os dois gols deixaram o Flamengo desorientado, e a equipe não conseguiu reagir. Os desfalques foram sentidos, especialmente a ausência de Gerson, De la Cruz e Erick Pulgar, que não foram relacionados após a Data Fifa. Arrascaeta e Plata entraram na segunda etapa, mas o time continuou tendo dificuldades para criar jogadas. A melhor chance veio com Léo Pereira, mas a sólida marcação tricolor impediu o gol rubro-negro.