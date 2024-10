Após lançar single, Bruno Mars envia doces decorados com camisa do Brasil para Rosé

Em turnê no Brasil, o cantor Bruno Mars enviou biscoitos e cupcakes com impressões de sua ilustração com a camisa do Brasil para a cantora Rosé, integrante do grupo BLACKPINK, com quem lançou o single ‘APT.’ na madrugada desta sexta-feira (18).

O ato foi postado por Rosé nos stories de seu perfil no Instagram, na manhã desta sexta. No texto que aparece no vídeo, ela escreveu: “Quando Bruno Mars te envia biscoitos de Bruno Mars. Que romântico”.

Confira:

A parceria dos dois chega às plataformas digitais um dia depois dos cantores surpreenderem os fãs ao surgirem assistindo um jogo de futebol no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Como Bruno Mars está atualmente de passagem pelo Brasil com sua turnê, fãs aguardam uma possível performance de ‘APT.’ em um dos show que serão realizados no Rio de Janeiro neste fim de semana, no sábado (19) e no domingo (20).

A parceria dos cantores ganhou um clipe que já conta com mais 18 milhões de visualizações no youtube. O single leva o nome de um jogo de bebida coreano, que foi citado em uma interação recente entre os músicos nas redes sociais, onde Mars contou uma história de que Rosé havia lhe apresentado o jogo e em determinado momento da brincadeira, quase o beijou.

A interação, que foi vista como uma forma de divulgar a música, também gerou burburinho devido a recente separação do cantor e da modelo Jessica Caban.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)