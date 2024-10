Música de Rosé, do Blackpink, com Bruno Mars é lançada nessa sexta-feira (18); ouça

A cantora Rosé, do grupo de K-pop Blackpink, lançou a música “ATP”, em parceria com Bruno Mars, nessa sexta-feira (18). A canção, disponível nas plataformas digitais desde a madrugada, já possui mais de 18,7 milhões de visualizações no YouTube. Confira abaixo.

Horas antes da música ir ao ar, Rosé e Bruno Mars curtiram juntos o jogo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, Rio de Janeiro. “ATP” foi anunciada oficialmente um dia antes do lançamento, apesar das especulações de fãs nas redes sociais.

A música mistura ritmos do K-pop com o estilo de Bruno Mars. Em inglês e coreano, “ATP” fala sobre paixão e desejo. “Você não precisa de mim como eu preciso de você agora? Durma amanhã, mas essa noite será louca. Tudo que você precisa fazer é me encontrar no apartamento”, diz a canção.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)