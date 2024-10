J-Hope, integrante do BTS, conclui serviço militar na Coreia do Sul

Nesta quinta-feira (17), o idol J-Hope, integrante do grupo BTS, foi oficialmente dispensado do serviço militar na Coreia do Sul, após completar os 18 meses obrigatórios de alistamento na 36ª Divisão de Infantaria da Província de Gangwon. Ao deixar o quartel, o artista foi recebido com um buquê de flores pelo membro mais velho do BTS, Jin, que também cumpriu seu serviço militar este ano.

J-Hope, cujo nome verdadeiro é Jung Hoseok, agradeceu o apoio dos fãs, da imprensa local e dos cidadãos de Wonju. Em uma breve entrevista, o astro do K-pop exaltou o "sacrifício" dos soldados sul-coreanos.

"Durante o último ano e seis meses, vi que muitos soldados do exército fazem grandes esforços e sacrifícios para proteger o país", disse ele.

Logo após ser dispensado, J-Hope fez uma transmissão ao vivo para os fãs através do Weverse, onde conversou com o ARMY — o fandom global do BTS — pela primeira vez desde o início de seu alistamento. Durante a live, ele agradeceu o apoio: "Graças a vocês, consegui terminar meu serviço militar com saúde e bem. De agora em diante, criarei um caminho de flores para vocês caminharem", declarou o artista.

BTS no exército

O BTS, que entrou em hiato desde 2022 devido ao serviço militar obrigatório, ainda terá outros cinco integrantes cumprindo seus deveres com o país: Suga, RM, V, Jimin e Jungkook. De acordo com o cronograma divulgado, o próximo a completar o serviço será Suga, que se alistou em setembro de 2023 e será dispensado em junho de 2025.

O alistamento militar é obrigatório para todos os homens sul-coreanos com menos de 30 anos, sendo o tempo de serviço de 18 a 21 meses, dependendo da área de atuação. Enquanto alguns atletas e músicos clássicos podem receber isenções, estrelas do K-pop, como os integrantes do BTS, não têm esse privilégio. No entanto, uma mudança na lei permitiu que os membros adiassem o serviço até os 30 anos.

Confira as datas de dispensa de todos os membros do BTS:

Jin: 12/06/2024

J-Hope: 17/10/2024

Suga: 21/06/2025

RM: 10/06/2025

V: 10/06/2025

Jimin: 11/06/2025

Jungkook: 11/06/2025

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)