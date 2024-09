Suga, do BTS, é multado por dirigir patinete elétrico embriagado

O astro do K-pop Suga, integrante do grupo BTS, foi multado em 15 milhões de wons (cerca de R$ 62 mil) por dirigir embriagado uma scooter, veículo semelhante a um patinete elétrico. A decisão foi tomada por um tribunal sul-coreano na semana passada. O incidente ocorreu em agosto deste ano, quando o rapper, de 31 anos, foi flagrado pela polícia dirigindo sob influência de álcool.

Em comunicado divulgado por sua gravadora, Big Hit Music, que faz parte da empresa HYBE, foi informado que Suga tropeçou ao tentar estacionar a scooter durante a noite. Ao ser abordado pela polícia, o artista falhou no teste do bafômetro, o que resultou na revogação de sua licença para conduzir veículos. Na época, o rapper pediu desculpas públicas, classificando sua ação como "comportamento descuidado e errado".

"Lamento profundamente e peço desculpas por ter que vir até vocês com uma notícia decepcionante. Andei de patinete elétrico para casa após beber em um jantar", explicou Suga logo após o ocorrido.

"Enquanto estacionava na entrada da minha casa, caí sozinho e, como resultado do teste do bafômetro realizado por um policial próximo, minha licença foi suspensa e uma multa foi aplicada. Ninguém se feriu nem houve danos a instalações durante o processo, mas isso é minha responsabilidade", completou ele.

Atualmente, os membros do BTS estão focados em projetos solo, após a pausa anunciada pelo grupo em junho de 2022. Suga, além de suas atividades musicais individuais, está atualmente envolvido em trabalhos de serviço social, como parte de seu compromisso com o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)