Conheça 5 idols de K-pop que já estrelaram doramas

Nos doramas, além de atores convencionais, o elenco também pode ser formado por idols. As produções do leste e sudeste asiático contam com a participam de estrelas do K-pop, que se destacam na carreira artística como cantores, dançarinos e atores. Entre eles, está V, do BTS, e YoonA, do Girl’s Generation.

V (BTS)

Kin Tae-hyung, conhecido como V, faz parte do grupo de K-pop BTS. O cantor de 28 anos está no elenco do dorama “Hwarang: The Poet Warrior Youth”, de 2016. A produção pode ser conferida no Kocowa, Netflix e Viki.

YoonA (Girl’s Generation)

YoonA, 33 anos, é membro do grupo de K-pop Girl’s Generation. A artista participou dos doramas “Big Mouth” (Star+), “The K2”, “You Are My Destiny” (Viki), “Love Rain” (Viki) e “Prime Minister & I” (Viki e Kocowa).

Joy (Red Velvet)

Membro do grupo de K-pop Red Velvet, Joy tem 27 anos. A cantora e atriz está presente nos doramas “The Liar & His Lover” e “Tempeted”, disponível no Kocowa.

Do Kyung-soo (EXO)

Do Kyung-soo tem 31 anos e faz parte do EXO, grupo de K-pop. Seu trabalho de destaque como ator é no dorama “100 Days My Prince”, disponível na Netflix e Viki.

Choi Soo-young (Girl’s Generation)

Assim como YoonA, Choi Soo-young é membro do grupo de K-pop Girl’s Generation. A artista de 34 anos é destaque na atuação desde 2008, quando estreou na televisão. Choi Soo-young é parte do elenco dos doramas “Squad 38”, “Run On” (Netflix) e “Man Who Sets The Table” (Kocowa).

