Família de Marília Mendonça vai processar lanchonete que usou lápide da cantora em publicidade

Após uma lanchonete da rede Subway ter usado uma lápide de Marília Mendonça em publicidade, a família da cantora, que morreu em novembro de 2021, vai entrar com uma ação contra a empresa.

Segundo o advogado Robson Cunha, a ideia é ajuizar um pedido de indenização. "Estou finalizando com a equipe jurídica uma ação indenizatória. Já notifiquei extrajudicialmente a empresa", explicou.

Publicidade envolvendo Marília Mendonça

A ação de marketing da Subway era voltada para o Halloween, e por isso uma loja da rede fez um cemitério de celebridades. No local, havia uma lápide com o nome de Marília Mendonça e outra com o de Michael Jackson.

Porém, a escolha da campanha foi criticada nas redes sociais e diversos usuários classificaram a ação como desrespeitosa. A rede Subway afirmou que a ação foi uma iniciativa exclusiva da loja, sem nenhuma autorização ou incentivo da matriz.

"Estamos comprometidos em promover um ambiente positivo e acolhedor para todos em nossas lojas. Agradecemos a compreensão de todos", diz o comunicado.