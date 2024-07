Marília Mendonça faria 29 anos hoje; relembre grandes sucessos da carreira da cantora

Nesta segunda-feira (22), Marília Mendonça faria 29 anos se estivesse viva. Considerada um dos maiores fenômenos do sertanejo no Brasil, a artista morreu no dia 5 de novembro de 2021, em um acidente aéreo que deixou uma legião de fãs desamparados no país.

Mesmo após quase três anos de sua morte, a chamada “Rainha da Sofrência” segue sendo uma das artistas mais influentes na indústria fonográfica brasileira, com músicas que estão entre as mais ouvidas em plataformas de streaming na internet. Recentemente, por exemplo, a faixa “Experiência”, de Henrique Casttro e gravada com Marília Mendonça, entrou no Viral Songs, do Spotify de Portugal e Brasil.

Apesar de ter tido uma carreira curta, Marília emplacou imensos sucessos, em músicas que se tornaram virais em todo o país, incluindo ‘Alô Porteiro’, ‘Eu sei de Cor’, ‘Sentimento Louco’ e ‘Amante Não Tem Lar’.

‘Infiel’ foi uma das primeiras canções que fizeram a fama da cantora, levando ao público uma letra carregada de sentimento e que contava uma história real na vida da artista. A música atualmente tem mais de 629 milhões de visualizações no YouTube.

Sucesso em Belém

O sucesso de Marília Mendonça era muito grande com o público de Belém, que sempre lotou os shows da cantora na cidade. O último show da rainha da sofrência na capital ocorreu em 14 de agosto de 2019, no Hangar Centro de Convenções.

Em 22 de julho de 2022, fãs paraenses da cantora realizaram uma homenagem à artista na Praça do Relógio, local onde ela realizou um grande show, em 2018. No ato em memória do aniversário da cantora, os admiradores fizeram uma salva de palmas, orações, e cantaram parabéns.

Grande Compositora

Além de possuir uma voz potente e marcante, Mendonça era uma compositora de mão cheia e seus trabalhos se tornaram grandes sucessos nas vozes de outros cantores, muito antes de ela mesma se lançar como cantora. De acordo com o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) há registradas 335 obras musicais e 444 gravações de Marília Mendonça em seu banco de dados.

A influência de Marília Mendonça no sertanejo brasileiro fez com que ela realizasse diversas parcerias musicais, as quais foram muito celebradas pelos fãs do gênero. Segundo as cantoras Maiara e Maraisa, que eram amigas pessoais de Marília, a dupla tem, ainda hoje, mais de 30 músicas compostas com a Rainha da Sofrência que não foram lançadas.

Jorge e Mateus é outra dupla que sempre demonstrou muita admiração por Marília Mendonça. Lançada em 2015, a música ‘Calma’, um dos grandes sucessos dos cantores, foi composta por Marília Mendonça. Em uma live, realizada durante a pandemia de covid-19, o trio cantou juntos a letra, em uma interpretação que emocionou milhares de fãs.

As composições de Marília Mendonça são responsáveis ainda por grandes sucessos de outros artistas sertanejos, incluindo: Henrique e Juliano e Cristiano Araújo. Após a partida da artista, muitos cantores do gênero realizaram tributos e homenagens à Rainha da Sofrência, que ainda hoje, é celebrada como uma das maiores vozes da sua geração.