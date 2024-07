‘This Is Marília Mendonça’: Spotify anuncia show tributo à cantora sertaneja; saiba onde e quando

O Spotify anunciou nesta semana um show especial para celebrar o legado de Marília Mendonça, artista que morreu vítima de um acidente aéreo em 2021, e, se consagrou como uma das maiores cantoras do Brasil. Intitulado “This Is Marília Mendonça”, a apresentação ocorrerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 5 de outubro.

Diversos nomes da música brasileira participarão do evento, cantando os sucessos da cantora ao vivo. No entanto, o line-up dos artistas e mais detalhes sobre a produção ainda não foram divulgados. Além do show, o Spotify também planeja celebrar a herança musical da cantora sertaneja com experiências tanto nas ruas quanto no ambiente digital nas semanas que antecedem o evento.

“Este concerto histórico reunirá grandes artistas, de diversos gêneros, para celebrar sua vida e música, oferecendo aos fãs uma oportunidade única de reviver suas canções ao vivo”, afirmou o comunicado sobre o evento organizado pelo Spotify.