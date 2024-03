Empresários querem levar Marília Mendonça para outros países

Os empresários de Marília Mendonça, cantora falecida há dois anos, querem levar as músicas da estrela para outros países. O lançamento de um novo álbum de Marília Mendonça com a gravadora Sony visa justamente esse objetivo. A artista teve uma longa trajetória na Som Livre.

A assessoria da Workshow, que ainda representa as músicas da Rainha da Sofrência, explicou o motivo da mudança é fazer com que as músicas chegue ao público internacional, já que a Sony é uma gravadora com braços fora do Brasil. O novo álbum será composto por canções gravadas pela cantora durante a composição de outros CD's, mas que ficaram de fora na hora do resultado final. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

A equipe detalhou ainda que o "catálogo da Marília continua sendo Som Livre, somente os próximos lançamentos sairão pela Sony, que inclusive comprou a Som Livre há algum tempo. A Som Livre pertence ao grupo Sony, mas tem seu catálogo e operam totalmente independente".