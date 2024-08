Maiara fala sobre polêmica de se recusar a participar de tributo a Marília Mendonça

A cantora Maiara, dupla de Maraísa, se pronunciou sobre a polêmica da ausência das artistas no show de tributo a Marília Mendonça. O evento, organizado pelo Spotify, vem gerando polêmica devido a resposta negativa de cantores que eram próximos da Rainha da Sofrência, mas que se recusaram a participar da homenagem.

“Todos os dias que você colocar um DVD, um CD, colocar uma música da Marília [para escutar], cada um faz a homenagem do jeito que achar melhor. Cada um tem um jeito de reverenciar ela. Mas eu tenho uma coisa para dizer, na minha concepção, rodando o Brasil inteiro, quem melhor homenageia a Marília é o povo”, disse a cantora durante um show realizado em Goiânia.

Além de Maiara e Maraísa, a dupla Henrique e Juliano também se recusou a participar do show de tributo a Marília Mendonça. Em pronunciamento oficial, os cantores explicaram que prestou todas as homenagens à cantora enquanto ela ainda estava viva.

Treta de família

Nas redes sociais, muitos apontam que o fato de Maiara e Maraísa não terem aceitado participar do tributo ‘This is Marília Mendonça’ abalou as relações das cantoras com a família da artista que morreu no acidente aéreo. Recentemente, membros da família de Marília Mendonça deixaram de seguir a dupla sertaneja, que emitiu um comunicado para justificar o motivo de sua ausência no tributo.

“Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos”, disse a dupla no comunicado.