'This Is Marília Mendonça': Veja quem canta no show que homenageia a artista brasileira

O show organizado pelo Spotify em tributo a cantora Marília Mendonça, revelou os nomes dos artistas brasileiros que subirão no palco em outubro para cantar os sucessos e celebrar o legado da cantora. O "This is Marília Mendonça" será a maior apresentação ao vivo já organizada pelo serviço de streaming musical em todo o mundo. O evento será realizado no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.



Segundo nota do Spotify, o show foi criado em estreita colaboração com a família da artista, que faleceu em 2021. O evento celebra sua vida e música.

VEJA MAIS:

"Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira", declarou Dona Ruth, mãe de Marília.

"Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz", finalizou.

Entre os cantores que prestarão homenagem a Marília estão grandes nomes da música brasileira atual, como Ludmilla, Jão, Luiza Martins e Alok. O show também conta com a presença de Péricles, Xamã, Zé Neto & Cristiano, Yasmin Santos, Murilo Huff e Luísa Sonza.

A venda de ingressos inicia na próxima terça-feira (6). Também haverá uma pré-venda exclusiva, no dia 5 de agosto, para quem se cadastrar no site marilia.com.vc a partir desta terça (30). O evento tem realização da R2com.vc e conta com patrocínio da Uber.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)