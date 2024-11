Suposta carta psicografada de Betty Lago descreve experiências no plano espiritual

O canal "O Espiritualista", no YouTube, divulgou, neste domingo (24) uma suposta carta psicografada atribuída à atriz Betty Lago, que morreu em 2015, vítima de um câncer na vesícula. A mensagem aborda a transição da vida material para o plano espiritual e compartilha reflexões sobre os desafios, aprendizados e arrependimentos vividos após sua morte.

Na carta, a atriz relata ter enfrentado dificuldades no umbral, descrito como um ambiente denso e desafiador, reflexo das emoções e atitudes cultivadas durante a vida. Ela menciona o impacto de ações e escolhas que, segundo o relato, geraram um sentimento de angústia e solidão.

Segundo a mensagem, as preces das pessoas que se lembravam dela no plano físico tiveram papel fundamental em sua trajetória espiritual. Essas orações teriam atuado como uma luz que rompeu a escuridão, permitindo que guias espirituais a resgatassem e a conduzissem para uma colônia espiritual.

VEJA MAIS

Na colônia, a atriz afirma ter recebido orientação e oportunidade de refletir sobre seus erros e acertos. A carta destaca que o processo de evolução espiritual envolve arrependimento, reparação e aprendizado contínuo. Também menciona a importância de seguir os ensinamentos de Jesus, como o amor ao próximo e o perdão.

A mensagem finaliza com palavras sobre a valorização da vida como um presente divino, reforçando que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e evolução. A carta completa está disponível no canal "O Espiritualista" no YouTube.