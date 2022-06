Ator revela que psicografou carta de Paulo Gustavo para a mãe; vídeo

Vazou nas redes sociais um áudio de Ricardo Tozzi afirmando que enviou uma carta psicografada de Paulo Gustavo para a família do humorista. No áudio, o ator conta que possui um lado espiritual e que gostaria de manter essa mediunidade escondida do público. Segundo o que circula na mídia, Ricardo teria enviado o recado à mãe de Paulo Gustavo quando o artista ainda estava em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O áudio foi divulgado no Portal Em Off. Ricardo Tozzi fala que entrou em contato, no plano espiritual, com Paulo Gustavo e com a bisavó do humorista, que também é falecida.

“Não posso falar, imagina se isso cai na boca do povo. Se eu tiver que um dia mostrar esse lado, eu vou ter que, em detrimento disso, cancelar o outro (de ator), porque não dá. Eu passei um sufoco aqui, porque mandei uma carta para a mãe do Paulo Gustavo, enquanto ele estava em coma na UTI. Mandei uma carta porque achei a bisavó dele, achei a família dele inteira no céu. Fiz um reboliço aqui, eu e meu guru”, disse o ator em uma suposta conversa com um amigo.

Ainda segundo o áudio do ator, ele teve que mandar várias outras informações para que a família do humorista acreditasse que a carta era realmente verdadeira.

“Mandei pra mãe do Paulo Gustavo uma carta enorme com um monte de informação sobre o que estava acontecendo, quem estava ajudando ele, a avó, bisavó, nome, telefone… Para convencer as pessoas que são incrédulas, manda até o número do telefone que tinha. É uma loucura”, explicou.

Confrontado

Após saber do vazamento do áudio, Ricardo Tozzi se pronunciou e disse que o seu lado médium é um assunto privado. Também negou que tenha mandado alguma carta para a família de Paulo Gustavo. No entanto, um amigo pessoal da família do humorista falou que vários parentes souberam do recado espiritual dado por Tozzi e que a história não foi exatamente como o ator descreveu no áudio.

“Eu fiquei sabendo disso na época. Esse médium (guru do Ricardo Tozzi) se chama Cris. Várias pessoas ligadas ao Paulo Gustavo comentaram sobre ele durante a internação. Que ele tinha recados para a família, que o Paulo Gustavo estava com a bisavó, etc. Não foi uma carta, foi um recado que o Ricardo Tozzi passou para a Juju (irmã do Paulo Gustavo), sobre ele estar com a bisavó, passou endereço e essas coisas. Isso aconteceu durante a intubação do Paulo. Mas não passou disso”, falou o homem, que não teve a identidade revelada.

Após saber da declaração dessa pessoa próxima à família de Paulo Gustavo, Ricardo deu uma resposta diferente da primeira. “Isso foi tirado de uma conversa sobre um personagem, que envolvia um exercício de improvisação. E o interlocutor com sotaque português era um produtor de elenco”, informou a assessoria de imprensa do ator.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)