Paulo Gustavo: humorista ganhará filme póstumo; lançamento será no final deste ano

O humorista Paulo Gustavo ganhará um novo filme em breve. A homenagem póstuma tem sido acompanhada de perto pela família do ator, que morreu no ano passado em decorrência da covid-19. O título do longa metragem é “Filho da Mãe". As informações são do site Splash Uol.

O projeto já existia antes mesmo da morte de Paulo. A obra acompanhou os bastidores da turnê que o humorista fez ao lado a própria mãe, Dea Lúcia, lotando teatros por todo o Brasil. Além de imagens inéditas, a produção contará também com depoimentos de familiares e amigos.

Pela expectativa da equipe técnica, a ideia é lançar a obra no Amazon Prime Video até o final deste ano. Este não era o único projeto inacabado deixado por Paulo Gustavo. Uma série baseada em "Minha Mãe É Uma Peça" estava prestes a ser gravada pouco antes de sua internação, com roteiros já escritos.