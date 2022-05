Thales Bretas diz que filho Romeu se incomoda ao ouvir sobre Paulo Gustavo

Nesta terça-feira, 3, véspera do aniversário de um ano da morte do humorista Paulo Gustavo, o viúvo, Thales Bretas, foi até o programa "Mais Você", da Globo, contar sobre esse período de ausência do marido. O médico disse que os filhos Gael e Romeu, de 2 anos e 8 meses, não entendem muito bem sobre a morte do pai.

"Eu introduzo [a figura do Paulo], tento mostrar vídeo, foto, mas sinto que é uma coisa que ainda não está clara para eles", contou ele.

Ao falar do filho Romeu, o médico explicou que a criança era muito apegada a Paulo Gustavo e que desde a morte do humorista, o menino não reage bem a comentários sobre o pai. "O Paulo passava, Romeu começava a chorar querendo ir pro colo dele. Sinto que quando eu comento do papai Paulo e falo que agora ele tá no céu e é uma estrelinha olhando pra gente, ele muda de assunto, sai de perto, sinto que ele se incomoda de alguma forma", afirmou.

"Mas eu tento manter vivo e acho que um dia eles vão entender que o pai sempre foi uma estrela e agora está no céu, brilhando, por eles e pela gente", continuou.

Thales também contou sobre alguns momentos que viveu desde a internação do marido. Segundo ele, por ser da área da saúde era mais fácil conseguir estar no hospital e acompanhar o processo, mas que não gosta de relembrar esse período. "Foram os mais terríveis da minha vida", afirmou.

O médito ainda disse que Paulo Gustavo tinha consciência que seu caso era grave e chegou até questionar se iria morrer: "Ele tinha muito medo e lucidez, ao mesmo tempo, ele tinha uma calma muita forte", contou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)