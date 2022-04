Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e cantor Silva estão se conhecendo melhor, diz site

Parece que um novo casal se formou entre os famosos. Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, que faleceu em 2021, e o cantor Silva estão se conhecendo melhor. De acordo com informações do portal Extra, o romance entre os dois já acontece há alguns meses.

Os dois se conheceram através de amigos e pessoas próximas dos dois já sabem do relacionamento. Em março, o médico marcou presença no show do cantor no Lollapalooza.

Já no início de abril o encontro aconteceu no Breve Festival, em Belo Horizonte. Desta vez, o dermatologista apareceu em uma foto no camarim do cantor ao lado de outros famosos, como Dudu Azevedo, Samantha Schmutz, Igor Rickli e Aline.

Até no último final de semana, Silva participou do Rock the Mountain, no Rio de Janeiro, e Thales Bretas, marcou presença no show acompanhado novamente de Schmutz e Marcus Majella.

O cantor está solteiro desde que terminou o relacionamento com o estilista Renan Mantovanelli. Enquanto Thales não assume um relacionamento desde a morte do marido Paulo Gustavo, em maio do último ano.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)