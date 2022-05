Irmã de Paulo Gustavo acredita que sobrinhos veem o pai: 'papai veio visitar'

A irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral, abriu o coração em entrevista ao jornal O Globo e falou pela primeira vez sobre a morte do humorista, vítima da covid-19. A perda do artista completou um ano, nesta quarta-feira (4).

Para lidar com a ausência de Paulo Gustavo, além da espiritualidade e do apoio da mãe Déa Lúcia - que inspirou a personagem icônica Dona Hermínia -, a assistente de direção se apegou ao amor que sente pelos sobrinhos Gael e Romeu, de dois anos, frutos do relacionamento do comediante com o dermatologista Thales Bretas.

Em entrevista ao jornal, Juliana contou que, para os gêmeos, ainda é muito difícil explicar sobre a falta do pai. “Eles são muito pequenos ainda para esse entendimento. Às vezes, os dois dizem que o ‘papai Paulo veio visitar’. E aí, já viu, meu olho enche de lágrimas. Mas eu disfarço para eles não me verem chorar. Outro dia, Gael disse ao apontar para o céu: ‘Olha lá a luz do papai Paulo’. Romeu também já falou, quando acordou chorando: ‘O papai Paulo não virou estrelinha, ele estava aqui agora brincando comigo”, contou, visivelmente emocionada.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)