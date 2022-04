São Clemente faz homenagem a Paulo Gustavo no Carnaval do Rio de Janeiro

Um dos desfiles mais aguardados na noite de estreia das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro era o da São Clemente, agremiação que homenageou o humorista Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos, vítima de covid-19. Com o enredo "Minha vida é uma peça", a avenida foi tomada por amigos e familiares do ator.

Com a irreverência que era marca registrada do artista de Niteroi (RJ), a avenida foi tomada por colegas como Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Marcos Veras que fizeram sua homenagem ao humorista. Em muitos momentos, era visível a emoção dos amigos.

A escola reuniu mais de 30 atores e comediantes que trabalharam com Paulo Gustavo, como as atrizes Samantha Schmütz e Mônica Martelli.

Thales Bretas, viúvo do ator, a mãe, dona Déa Amaral, e a irmã, Juliana, também participaram do desfile.