Tatá Werneck: humorista se pronuncia após faltar em homenagem a Paulo Gustavo

No Rio de Janeiro (RJ), a Escola de Samba São Clemente fez, na madrugada deste sábado (23), uma homenagem às obras e a trajetória de Paulo Gustavo. Entre familiares e amigos, uma das convidadas para o desfile era a humorista Tatá Werneck. Tatá foi uma das melhores amigas do ator. A humorista se pronunciou em um bate-papo com a revista Quem.

A falta da humorista deixou a internet cheia de dúvidas. Pelo instagram, momentos antes do desfile, Tatá chegou a confirmar presença. Ela foi para a Marquês de Sapucaí, mas não saiu do veículo. O momento foi registrado por diversos internautas que estavam no local.

“Tentei participar do desfile, mas, por diversos motivos, não consegui. Infelizmente nem sempre as coisas saem como planejamos. Tenho certeza de que Paulo viu meu esforço. A São Clemente fez uma linda homenagem e é isso que importa”, lamentou Tatá.

Horas antes do desfile, Tatá Werneck recorreu às suas redes sociais para falar sobre seus medos e cuidados com a Covid. “Vou enfrentar um grande medo para homenagear o meu amigo amado. Tenho certeza de que vai ser um espetáculo lindo. Hoje vai ser um dia muito especial”, disse ela, visivelmente emocionada”, completou a humorista.