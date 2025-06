Quem são os sósias de Snoop Dogg e Johnny Depp que estavam no jogo entre PSG e Botafogo

Nesta quinta-feira (19), dois atores que são sósias do rapper Snoop Dogg e do ator norte-americano Johnny Depp foram vistos no jogo entre Paris Saint-Germain (PSG) e Botafogo, que ocorreu no estádio Rose Bowl, em Los Angeles. O time carioca venceu o PSG por 10 e diversas pessoas comemoraram a vitória dos brasileiros, incluindo o humorista Maurício Meirelles que estava junto com os artistas acompanhando o Mundial de Clubes.

O humorista tirou fotos com os dois atores e até publicou um vídeo em suas mídias sociais brincando que estava sentado ao lado de Snoop Dogg. "Pessoal, eu estou aqui no maior camarote do Rose Bowl. Olha com quem eu estou: Hey, Snoop. Are you Botafogo? (Você é Botafogo?, na tradução). É isso, galera. Está muito aleatório", disse Maurício Meirelles quando o ator mostrou sua camisa do Botafogo.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas se divertiram com o episódio. “Esse é o Snoop Dog da Shopee”, comentou um seguidor. “Ganhou do Ronaldinho em rolê aleatório”, escreveu outro internauta. “Ta muito aleatório mesmo, primeiro o MEIRELES do lado de simplesmente Snoopy Dogg, o botafogo versus o PSG e o botafogo vencendo ainda por cima”, concluiu um terceiro.

Quem são os sósias?

O sósia profissional de Snoop Dogg se chama Eric Finch, que se tornou uma figura famosa em seu TikTok e passou a acumular cerca de 3,4 milhões de seguidores na plataforma. O ator já apareceu na TV como rapper, participou de diversas festas e até chegou a interpretar o Snoop Dogg em um episódio da série de TV Great News e no filme "Losing It", ambos lançados em 2017.

Já o sósia de Johnny Depp é conhecido como Janty Chantal, que além de interpretar Johnny, também se veste como o Edward Mãos-de-Tesoura e como o Capitão Jack Sparrow, do filme “Os Piratas do Caribe”, da Disney.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)