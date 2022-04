Francisco Cuoco falta exame de DNA de suposto filho; entenda

O ator Francisco Cuoco, de 88 anos, não compareceu, pela segunda vez, no laboratório para fazer um exame de DNA do suposto filho, o modelo Anthony Jr. No ano passado, o artista também desobedeceu a ordem judicial.

"Não é fácil passar por essa situação. É cansativo, mas é o preço que estou pagando por essa decisão, de querer saber a verdade. Ele, realmente, vem fazendo de tudo para que esse exame não seja feito. Não quero o dinheiro dele", declarou o modelo ao programa 'Domingo Espetacular' da Record.

Segundo a versão de Anthony ele soube da possível paternidade de Cuoco por meio de sua mãe, Neila. Esse episódio começou em 2020, quando o modelo de 41 anos, morando em Miami, nos Estados Unidos, foi até o programa de TV em busca do pai.

Desde então o 'Domingo Espetacular' acompanha as tentativas do suposto filho do ator em fazer os exames de DNA.

"As mesmas feições faciais, as mãos, os pés. Não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, estou fazendo isso porque eu estou atrás do meu pai biológico. Não do famoso, não do artista, estou atrás do meu pai biológico. Eu não tenho dúvidas de que ele é meu pai", afirma o modelo.

Em 2021, Francisco não compareceu ao exame com a justificativa de problemas de saúde.

Até então, o ator não justificou sua segunda ausência publicamente.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)