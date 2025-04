Erika Hilton tem gênero alterado para masculino em visto para os EUA

A deputada brasileira Erika Hilton (PSOL) teve o gênero alterado para masculino em visto para os Estado Unidos. Há dois anos, antes do retorno de Donald Trump à Presidência, ela conseguiu um visto semelhante para os EUA, mas com a informação de acordo com sua autodeterminação de gênero como mulher. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

Para a deputada, o episódio configura uma transfobia de Estado e exige uma resposta diplomática. “É absurdo que o ódio que Donald Trump nutre e estimula contra as pessoas trans tenha esbarrado em uma parlamentar brasileira indo fazer uma missão oficial em nome da Câmara dos Deputados", disse Erika Hilton, uma das primeiras parlamentares trans da Câmara dos Deputados.

“É uma situação de violência, de desrespeito, de abuso, inclusive, do poder, porque viola um documento brasileiro. É uma expressão escancarada, perversa, cruel, do que é a transfobia de Estado praticada pelo governo americano. Quando praticada nos Estados Unidos, ainda pede uma resposta das autoridades e do Poder Judiciário americano. Mas quando invade um outro país, pede também uma resposta diplomática, uma resposta do Itamaraty", acrescentou Erica.

O que aconteceu

A deputada federal solicitou o visto para participar do evento Brazil Conference at Harvard & MIT 2025, que aconteceu nesta semana em Cambridge. A participação de Erika Hilton no evento foi autorizada pela presidência da Câmara dos Deputados como missão oficial da parlamentar nos EUA.

A equipe da parlamentar afirma que o trâmite, que deveria ser simples e protocolar, dessa vez foi truncado desde o início. Após alguns esclarecimentos, o visto foi concedido reconhecendo o status oficial da viagem, porém, a emissão do documento no dia 3 de abril veio com a informação de que a deputada seria do sexo masculino.

Devido à mudança, a deputada se recusou a utilizar o documento e não foi ao evento para o qual havia sido convidada.