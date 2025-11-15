Capa Jornal Amazônia
'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

O Liberal
fonte

“Pasárgada” é exibido no Cine Dira Paes (Reprodução)

Sessões gratuitas do filme “Pasárgada” ocorreram no Cine Dira Paes, no histórico Palacete Pinho, na Cidade Velha. A produção, lançada em setembro de 2024, marca a estreia de Dira Paes na direção de um longa-metragem. Ela também atua.

As sessões, que ocorreram na sexta-feira, 14, fazem parte da programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). 

“Estou tão feliz de estar chegando na COP30 com essas exibições do ‘Pasárgada’. A gente está aqui no Cine Dira Paes, que é um cinema de 100 lugares dentro do Palacete Pinho, um local da virada do séc. 19 que vai abrigar muito e que a gente pode produzir culturalmente aqui. Estou muito feliz porque é uma representatividade, não só de um momento especial da minha carreira, que é a criação e direção desse projeto”, disse Dira Paes, com exclusividade para Ismaelino Pinto.

No sábado, 15, às 19h, haverá uma sessão especial no Centro Comunitário do Furo do Piriquitaquara, na Ilha do Combu, voltada às comunidades ribeirinhas e tradicionais das ilhas de Belém. O acesso será gratuito.

“Esse filme dialoga com a COP de uma maneira direta. A conferencia é um momento que a gente tem que fazer a reflexão sobre tudo que envolve a nossa sobrevivência no planeta. Acho que a gente falar sobre o terceiro maior trafico do mundo, que é o de animais silvestre, que é internacional, a gente está sabendo que estamos dialogando diariamente com a COP30”, analisa Dira.

No fim de cada sessão, a artista paraense bateu um papo com o público.

Em  ‘Pasárgada’, além de diretora, Dira também é protagonista da obra, que conta a história de Irene, uma ornitóloga solitária que, aos 50 anos, durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre uma espécie desaparecida, após conhecer Manuel (Humberto Carrão), um jovem guia que fala a língua dos pássaros e traz à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional.

 

