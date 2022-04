VÍDEO: Iza é ovacionada como Rainha de Bateria da Imperatriz

A cantora Iza foi ovacionada ao pisar na Marquês de Sapucaí, como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, que foi a primeira escola de samba a desfilar na primeira noite do grupo especial no Carnaval do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 22.

A fantasia ressaltou a beleza da cantora com tiras brilhosas. As costas da artista ganharam asas de plumas nas cores verde e amarela. E ela mostrou que tem muito samba no pé.

Confira fotos de Iza antes e durante o desfile:

Iza no Carnaval 2022 Alexa Santana/ Instagram @iza Alexa Santana/ Instagram @iza Alexa Santana/ Instagram @iza Alex Santana (Instagram da IZA) Dilson Silva/ AgNews Dilson Silva/ AgNews Wallace Barbosa/ AgNews Wallace Barbosa/AgNews Dilson Silva/ AgNews Wallace Barbosa/AgNews Dilson Silva/ AgNews

VEJA MAIS