Viviane Araújo desfila grávida no carnaval carioca

Grávida de cinco meses, Viviane Araújo sambou muito na Avenida Marquês de Sapucaí como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Salgueiro, na noite da sexta-feira, 22. Ela usou uma bela fantasia de indígena com um belo cocar vermelho e um adereço de filhote de onça no ombro.

Desde 2008 a atriz desfila pelo Salgueiro, sendo uma das Rainhas de Bateria mais esperadas na avenida do Carnaval do Rio de Janeiro pela sua beleza, animação e muito samba no pé. O marido da artista, Guilherme Militão, acompanhou o desfile da arquibancada.

Confira mais fotos:

Viviane Araújo no Carnaval 2022 Gilson Silva/ AgNews Gilson Silva/ AgNews Gilson Silva/ AgNews Gilson Silva/ AgNews Gilson Silva/ AgNews Gilson Silva/ AgNews

Uma curiosidade é que, este ano, Viviane usou o mesmo aplique de cabelo com que desfilou pela Salgueiro em 2019. O aplique de longos cabelos negros compõe a fantasia de indígena.

Já no Carnaval de São Paulo, Viviane desfila pela Mancha Verde há 16 anos, mas, este ano, optou por participar somente do evento carioca.

Viviane espera o primeiro filho aos 47 anos. O bebê é um menino e já tem nome: Joaquim.

