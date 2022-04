Paolla Oliveira garante que Diogo Nogueira não sentiu ciúme com a fantasia sexy

Paolla Oliveira sambou à frente da Grande Rio com menos roupa que em carnavais anteriores. Ela encarnou Exu, a pombagira, com um macacão transparente, com chamas vermelhas purpurinadas e diminutas cobrindo apenas os seios e as partes íntimas.

"Já vim com pouca roupa, mas esse é um shape novo, talvez um pouco menor" riu Paolla em entrevista para o Extra. E ela garantiu que Diogo não morreu do coração quando viu o traje. "Morreu nada, falou “tá linda, vai e brilha”.

A fantasia, que deixa a atriz quase nua, é de Michelly Xis, estilista das estrelas.