Motociclista morre ao tentar bater recorde mundial de salto em altura

O motociclista norte-americano Alex Harvill, de 28 anos, morreu após sofrer um grave acidente, na quinta-feira, ao tentar quebrar um recorde mundial de salto sobre duas rodas. A morte foi divulgada pelo site TMZ.

+Veja a tabela do Brasileirão!

O atleta do esporte radical falou pelas redes sociais pela última vez sobre o desafio que teria pela frente.

Suzy [nome em que batizou sua motocicleta] está pronta! Salto de recorde mundial, dia 17 de junho às 10h, Aeroporto Internacional de Grant County - disse ele.

+Baixe agora o app LANCE RESULTADOS!

O piloto acabou se chocando contra a montanha que tentava saltar, teve múltiplos ferimentos e acabou não resistindo.

- Lamentamos relatar hoje em nosso primeiro evento do airshow - a tentativa de salto do recorde mundial do Guinness, Alex Harvill se machucou durante seu aquecimento antes do salto e foi levado para o hospital. Não temos mais informações no momento sobre o incidente", postou o Moses Lake Airshow no Facebook.

O motociclista era experiente e já detinha um recorde mundial, quando saltou uma rampa a uma distância de 85 metros, em 2013. Ele deixa mulher e dois filhos, o mais novo com apenas um mês de idade.