Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Defesa de preso por atropelar e arrastar mulher pede sigilo em processo por conta de ameaças

Advogado informou que ele, a família e o próprio acusado estão sendo ameaçados

Estadão Conteúdo

O advogado Marcos Leal, que defende Douglas Alves da Silva, preso por tentativa de feminicídio acusado de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos por cerca de um quilômetro em São Paulo, está pedindo sigilo no processo - isso porque o suspeito, a família dele e o defensor estariam sofrendo ameaças em virtude do caso, disse o próprio advogado ao Estadão.

O pedido ainda está sendo analisado pela Justiça. Conforme Leal, Douglas estaria recebendo ameaças de outros presos e de pessoas que entram em contato com ele via redes sociais. O defensor também estaria sendo alvo de críticas e xingamentos, diz. Em uma mensagem que recebeu e mostrada à reportagem, o remetente o ofende e diz que ele não deveria defender Douglas. "Queria ver se fosse a sua filha, seu merda", diz o texto.

"A sociedade ficou doente. Sou pai de dois filhos. Estou contratando seguranças", afirma Leal. Ele também diz que precisou pedir apoio para a Polícia Militar do Ceará para reforçar a segurança dos pais de Douglas, que também estariam sofrendo com repressão popular. "Eles são idosos, com quase 80 anos de idade. A mãe precisou ser hospitalizada com toda a situação".

No último sábado, 29 de novembro, Tainara foi atropelada na saída de um bar na região da Vila Maria, zona norte de São Paulo. Ela ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por cerca um quilômetro, se desprendendo do automóvel perto de um posto de combustível.

Tainara foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Aos 31 anos e com duas filhas, ela precisou amputar as duas pernas e segue internada na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Segundo a família, o quadro é estável.

A defesa de Douglas afirma que ele não conhecia a vítima e que teria na verdade tentado acertar o carro em um homem com quem teria brigado no bar e de quem teria ouvido ameaça de morte. Já os advogados da família e parentes da vítima apontam que Silva já teria tido um relacionamento breve com a jovem no passado e que teria cometido o crime por ciúmes ao vê-la no bar acompanhada de outro homem.

Um amigo de Douglas, que estava no carro com ele, afirmou em depoimento aos investigadores que, após atropelar a vítima, ele chegou a acelerar o carro com o freio de mão puxado para aumentar a pressão do veículo com o chão e ferir ainda mais Tainara.

Douglas Santos foi preso um dia após o crime em um hotel na zona leste da capital. De acordo com a polícia, ele reagiu à abordagem, sofreu um tiro no braço e foi detido na sequência. Conforme as investigações, o rapaz tinha planos de fugir para o Ceará, onde vivem os seus pais. Ainda de acordo com Marcos Leal, Douglas relatou em audiência de custódia ter sido torturado por agentes e afirmou que teria permanecido com feridas abertas pelo corpo, sem receber atendimento médico adequado.

Questionada sobre as supostas agressões, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a abordagem "cumpriu todos os requisitos necessários e foi realizada dentro dos parâmetros de legalidade". A Justiça manteve a prisão após audiência de custódia e Douglas se encontra detido no 26° DP, Sacomã, na zona sul da capital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FEMINICÍDIO/TENTATIVA/MULHER/ATROPELADA/DEFESA/ACUSADO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Especialistas em tecnologia testaram segurança nos equipamentos

05.12.25 19h45

Brasil

Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa

Segundo Banco Central, 238,6 mil pessoas ativaram proteção

05.12.25 19h30

será?

Copa do Mundo de 2026: 'supercomputador' coloca Brasil com só 5,6% de chance de título

Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.

05.12.25 13h32

Brasil goleia a Espanha e se garante na decisão do Mundial de futsal feminino

05.12.25 12h42

MAIS LIDAS EM BRASIL

FATALIDADE

Homem morre ao dar salto 'mortal' enquanto brincava com filho em praça

Vítima estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão

04.12.25 9h12

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Cantor é flagrado agredindo a mulher na frente do filho

A publicação já soma mais de 1,3 milhão de visualizações em redes sociais

05.12.25 13h14

ACIDENTE

O que é a 'pegada suicida'? Entenda o exercício no supino que causou a morte de homem em academia

Entenda por que o exercício feito sem o polegar envolvendo a barra aumenta o risco de queda e exige supervisão profissional

04.12.25 19h17

BRASIL

VÍDEO: Leoa 'Leona' volta ao recinto de zoológico após morte de jovem

Jovem de 19 anos morreu após escalar muro de 6 metros e ser atacado pelo felino

05.12.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda