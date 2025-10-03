Quem foi Ed Gein? Conheça a história do serial killer que inspirou a nova série da Netflix

A terceira temporada da série “Monstro”, lançada nesta sexta-feira (3/10) na Netflix, mergulha na vida de Ed Gein, um dos assassinos em série mais infames dos Estados Unidos. Conhecido como “O Açougueiro de Plainfield”, Gein chocou o país na década de 1950 com assassinatos brutais e a criação de objetos feitos com partes humanas. Sua história inspirou vilões icônicos do cinema, como Norman Bates, de Psicose, e Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica.

As duas temporadas anteriores de “Monstro” abordaram outros casos reais de crimes chocantes: a primeira focou em Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, e a segunda nos irmãos Erik e Lyle Menendez, condenados pelo assassinato dos próprios pais. Agora, a antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan explora a mente do fazendeiro de Wisconsin e o contexto de seus crimes.

A série “Monstro: A História de Ed Gein” está disponível na Netflix, com todos os oito episódios lançados simultaneamente.

Conheça a história

Ed Gein nasceu em Plainfield, Wisconsin, e era um fazendeiro solitário que escondia segredos macabros em sua propriedade. Ele exumou nove corpos de mulheres e manteve partes dos cadáveres em sua casa, incluindo seios, vulvas e cabeças organizadas em caixas e recipientes. Em 1957, a polícia encontrou uma mulher decapitada em seu galpão e outra cabeça em seu quarto.

Ele se declarou culpado de dois assassinatos, mas foi considerado mentalmente incapaz de julgamento e passou o restante da vida em um hospital psiquiátrico, morrendo em 1984, aos 77 anos, devido a câncer de pulmão.

Ed Gein não apenas matou, mas também violou túmulos e criou objetos de pele humana, incluindo roupas, máscaras e móveis. Ele inspirou personagens clássicos do terror, como Norman Bates, Leatherface e Buffalo Bill. Formalmente, foi condenado por dois assassinatos, mas acredita-se que tenha cometido outros crimes não descobertos.

Confira o trailer da série: