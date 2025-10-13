'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados

Capa Jornal Amazônia
O Festival do Rio encerrou, nesse domingo, 12, sua 27ª edição com a entrega dos Troféus Redentor e do Prêmio Felix, dedicados, respectivamente, à Première Brasil e à produção LGBT+. A cerimônia no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro foi conduzida pelos atores Clayton Nascimento e Luisa Arraes.

O grande destaque da noite foi Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães, que conquistou o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção na competição principal da Première Brasil. A produção também levou o Troféu Redentor de Melhor Direção de Arte.

Estrelado por Carolina Dieckmann e Caco Ciocler, o filme acompanha Helena, uma mãe que se vê sozinha após o marido viajar a trabalho para o exterior. Ambientado em 1986, a trama mostra a adaptação da família à nova capital futurista do País, enquanto a matriarca precisa lidar com um adolescente irritado e uma criança que enxerga o mundo de maneira única.

A edição 2025 trouxe novidades, como o retorno do voto popular para eleger os favoritos em Melhor Filme e Melhor Documentário, tanto na Première Brasil quanto na mostra Novos Rumos, e a estreia da categoria Melhor Figurino.

Confira todos os vencedores do Festival do Rio 2025:

Première Brasil - Competição Principal

Melhor Longa-metragem de Ficção

- Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães

Melhor Longa-Metragem de Ficção: Voto Popular

- #SalveRosa, de Susanna Lira

Melhor Direção de Longa-Metragem de Ficção

- Rogério Nunes, por Coração das Trevas

Melhor Atriz

- Klara Castanho, por #SalveRosa

Melhor Ator

- Gabriel Faryas, por Ato Noturno

Melhor Longa-Metragem Documentário

- Apolo, de Tainá Müller e Ísis Broken

Melhor Longa-Metragem Documentário: Voto Popular

- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins

Prêmio Especial do Júri

- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins

Melhor Direção de Documentário - Mini Kerti, por Dona Onete - Meu Coração Neste Pedacinho Aqui

Melhor Atriz Coadjuvante

- Diva Menner, por Ruas da Glória

Melhor Ator Coadjuvante - Alejandro Claveaux, por Ruas da Glória

Melhor Roteiro - Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, por Ato Noturno

Melhor Fotografia

- Luciana Baseggio, por Ato Noturno

Melhor Direção de Arte

- Claudia Andrade, por Pequenas Criaturas

Melhor Montagem - André Finotti, por Honestino

Melhor Som - Ariel Henrique e Tales Manfrinato, por Love Kills

Melhor Trilha Sonora Original

- Plínio Profeta, por Apolo

Melhor Figurino

- Renata Russo, por #SalveRosa

Melhor Curta-Metragem (ex aequo)

- Sebastiana, de Pedro de Alencar

- O Faz-Tudo, de Fábio Leal

Première Brasil - Novos Rumos

Melhor Longa-Metragem

- Uma Em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

Melhor Longa-Metragem: Júri Popular

- A Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias

Melhor Direção

- João Borges, por Espelho Cigano

Melhor Atriz

- Ana Flavia Cavalcante e Mawusi Tulani, por Criadas

Melhor Ator

- Márcio Vito, por Eu Não Te Ouço

Menção Honrosa de Melhor Atriz

- Docy Moreira, por Espelho Cigano

Prêmio Especial do Júri

- Nada a Fazer, de Ângela Leal e Leandra Leal

Melhor Curta-Metragem

- Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán

Menção Honrosa

- Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique

Prêmio Felix

Melhor Filme Brasileiro

- Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

Melhor Filme Internacional

- A Sapatona Galáctica (Lesbian Space Princess), de Leela Varghese e Emma Hough Hobb

Melhor Documentário

- Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro

Prêmio Especial do Júri

- Me Ame Com Ternura (Love Me Tender), de Anna Cazenave Cambe

Palavras-chave

cinema

Festival

Rio

vencedores
Cultura
