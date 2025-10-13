'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados
O Festival do Rio encerrou, nesse domingo, 12, sua 27ª edição com a entrega dos Troféus Redentor e do Prêmio Felix, dedicados, respectivamente, à Première Brasil e à produção LGBT+. A cerimônia no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro foi conduzida pelos atores Clayton Nascimento e Luisa Arraes.
O grande destaque da noite foi Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães, que conquistou o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção na competição principal da Première Brasil. A produção também levou o Troféu Redentor de Melhor Direção de Arte.
Estrelado por Carolina Dieckmann e Caco Ciocler, o filme acompanha Helena, uma mãe que se vê sozinha após o marido viajar a trabalho para o exterior. Ambientado em 1986, a trama mostra a adaptação da família à nova capital futurista do País, enquanto a matriarca precisa lidar com um adolescente irritado e uma criança que enxerga o mundo de maneira única.
A edição 2025 trouxe novidades, como o retorno do voto popular para eleger os favoritos em Melhor Filme e Melhor Documentário, tanto na Première Brasil quanto na mostra Novos Rumos, e a estreia da categoria Melhor Figurino.
Confira todos os vencedores do Festival do Rio 2025:
Première Brasil - Competição Principal
Melhor Longa-metragem de Ficção
- Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães
Melhor Longa-Metragem de Ficção: Voto Popular
- #SalveRosa, de Susanna Lira
Melhor Direção de Longa-Metragem de Ficção
- Rogério Nunes, por Coração das Trevas
Melhor Atriz
- Klara Castanho, por #SalveRosa
Melhor Ator
- Gabriel Faryas, por Ato Noturno
Melhor Longa-Metragem Documentário
- Apolo, de Tainá Müller e Ísis Broken
Melhor Longa-Metragem Documentário: Voto Popular
- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
Prêmio Especial do Júri
- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
Melhor Direção de Documentário - Mini Kerti, por Dona Onete - Meu Coração Neste Pedacinho Aqui
Melhor Atriz Coadjuvante
- Diva Menner, por Ruas da Glória
Melhor Ator Coadjuvante - Alejandro Claveaux, por Ruas da Glória
Melhor Roteiro - Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, por Ato Noturno
Melhor Fotografia
- Luciana Baseggio, por Ato Noturno
Melhor Direção de Arte
- Claudia Andrade, por Pequenas Criaturas
Melhor Montagem - André Finotti, por Honestino
Melhor Som - Ariel Henrique e Tales Manfrinato, por Love Kills
Melhor Trilha Sonora Original
- Plínio Profeta, por Apolo
Melhor Figurino
- Renata Russo, por #SalveRosa
Melhor Curta-Metragem (ex aequo)
- Sebastiana, de Pedro de Alencar
- O Faz-Tudo, de Fábio Leal
Première Brasil - Novos Rumos
Melhor Longa-Metragem
- Uma Em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert
Melhor Longa-Metragem: Júri Popular
- A Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias
Melhor Direção
- João Borges, por Espelho Cigano
Melhor Atriz
- Ana Flavia Cavalcante e Mawusi Tulani, por Criadas
Melhor Ator
- Márcio Vito, por Eu Não Te Ouço
Menção Honrosa de Melhor Atriz
- Docy Moreira, por Espelho Cigano
Prêmio Especial do Júri
- Nada a Fazer, de Ângela Leal e Leandra Leal
Melhor Curta-Metragem
- Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán
Menção Honrosa
- Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique
Prêmio Felix
Melhor Filme Brasileiro
- Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
Melhor Filme Internacional
- A Sapatona Galáctica (Lesbian Space Princess), de Leela Varghese e Emma Hough Hobb
Melhor Documentário
- Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro
Prêmio Especial do Júri
- Me Ame Com Ternura (Love Me Tender), de Anna Cazenave Cambe
