Atriz 'flagrada' com Dado Dolabella após separação é ex-namorada de Luciano Camargo

A atriz Renata Brás foi flagrada ao lado de Dado Dolabella em uma piscina, em um momento de "intimidade", que gerou repercussão na web nesta quinta-feira (13/2). A imagem levou a especulações sobre um possível envolvimento entre os dois, após a separação do cantor e de Wanessa Camargo.

Ela, no entanto, afirmou ter uma relação de longa data com a família de Wanessa. A atriz já namorou Luciano Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, e conheceu a cantora ainda na adolescência.

"Nossa amizade tem muitos anos, desde que ela tinha 12, 13 anos, e eu namorava o tio dela", explicou sobre Wanessa. Renata ainda contou que foi próxima da família por cerca de quatro a cinco anos e que a cantora chegou a mencionar que se inspirou nela para seguir a carreira musical.

Sobre a relação com Dado Dolabella, Renata esclareceu que o estava apoiando durante esse momento. "Ele me disse: 'Me ajuda aí que a gente vai resolver [a situação do ex-casal], se não resolver, beleza'", relatou.

A atriz mencionou ainda que, no dia da separação, Wanessa e Dado tinham planos de assistir a sua peça "Brilho Eterno", mas a cantora desmarcou o compromisso por conta de um imprevisto.

Renata revelou que se aproximou de Dado durante um cruzeiro organizado por Zezé Di Camargo, realizado em novembro de 2023. Posteriormente, os casais viajaram juntos no réveillon. A atriz afirmou que sua intenção é dar apoio aos amigos e garantiu que não há envolvimento romântico entre ela e Dado. "Na hora em que fizeram essas imagens, eu e Dado conversávamos sobre a vida. Alguém tirou uma foto e virou esse inferno", afirmou.

Renata Brás reforçou que segue tranquila quanto à situação e deseja que Wanessa e Dado encontrem um caminho que os deixe felizes. "Estou dando apoio como amiga do casal, fazendo o que puder para que fiquem juntos. Se não puder, que sejam felizes na sua escolha", concluiu.