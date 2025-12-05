Lorena e Juquinha roubam a cena em 'Três Graças' e ganham desdobramentos nos próximos capítulos

O romance entre Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) em Três Graças vem conquistando o público e terá novos desdobramentos na novela das 9 da Globo. Na próxima quarta-feira, 10, Lorena e Juquinha serão vistas em um carro por Ferette, interpretado por Murilo Benício, que ficará desconfiado com o envolvimento das duas.

Em uma outra conversa, no capítulo da sexta-feira, 12, Lorena contará ao irmão Leonardo (Pedro Novaes) sobre seu romance com uma mulher, e ele a alertará sobre o preconceito que terá que enfrentar por parte do pai.

Apesar das dificuldades que o casal vive na trama, o público "adotou" Lorena e Juquinha como favoritas: nas redes sociais, internautas produzem edições com cenas e recortes de momentos das duas.

Em outras postagens, usuários também brincam com memes alegres e que celebram o casal: "Amando essa representatividade", disse um. "Casal do ano", brincou outro.

Fora do Brasil, o casal também vem roubando a cena e conquistando internautas, que compartilharam trechos legendados da trama e algumas das cenas em que Lorena e Juquinha interagem.