Paraense Luiz Gabriel, de 11 anos, e familiares vencem programa 'Em Família com Eliana'

O programa 'Em Família com Eliana' transmitido ao vivo pela Rede Globo, na tarde deste domingo (7), apresentou uma final emocionante, com a vitória indiscutível (votação recorde no Gshow) da Família Moreira, natural de Marabá, município do sudeste do Pará. O grupo familiar se destacou, principalmente, pela participação de Luiz Gabriel, de 11 anos de idade, e levou para casa o título de família musical do Brasil e um carro zero quilômetro.

Na atração da TV Globo, o foco principal é a competição musical onde famílias de telespectadores de várias partes do Brasil se enfrentam no palco, com a presença de convidados especiais e celebridades que compõem o júri. Além da disputa musical, a apresentadora visita a casa e a rotina de artistas famosos.

A Família Moreira faturou o título de "família mais musical do Brasil" , levando a melhor sobre os cearenses da Família Uchôa. Na votação acirrada no Gshow, os paraenses levaram para casa o título e um carro zero quilômetro.

Luiz Gabriel Mendes Moreira canta desde os 2 anos de idade. Ele já é amplamente conhecido em Marabá e região pelo talento natural. Em 2025, Luiz participou em Belém da programação de Natal do Parque da Cidade, ao lado da Amazônia Jazz Band. Ele vem de uma família que trabalha profissionalmente com música. A mãe, Mara, é professora de canto, e o pai, Luiz Carlos, também é professor e músico.

Em sua passagem por Belém, no ano passado, Luiz Gabriel chamou a atenção de todos que o assistiram cantar, inclusive a apresentação que ele fez interpretando “Oh Happy Day”, viralizou nas redes sociais. O menino já disse em entrevistas que quer seguir aprimorando sua técnica vocal com a mãe, para ter uma carreira artística e também sonha em ser advogado.