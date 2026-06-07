Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paraense Luiz Gabriel, de 11 anos, e familiares vencem programa 'Em Família com Eliana'

O menino cantou e os paraenses conquistaram o público com direito a levar para casa um carro zero quilômetro neste domingo (7)

Valéria Nascimento
fonte

Luiz Gabriel Mendes Moreira, de 11 anos, canta desde os 2 anos, quer ser cantor profissional e advogado (Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

O programa 'Em Família com Eliana' transmitido ao vivo pela Rede Globo, na tarde deste domingo (7), apresentou uma final emocionante, com a vitória indiscutível (votação recorde no Gshow) da Família Moreira, natural de Marabá, município do sudeste do Pará. O grupo familiar se destacou, principalmente, pela participação de Luiz Gabriel, de 11 anos de idade, e levou para casa o título de família musical do Brasil e um carro zero quilômetro.

Na atração da TV Globo, o foco principal é a competição musical onde famílias de telespectadores de várias partes do Brasil se enfrentam no palco, com a presença de convidados especiais e celebridades que compõem o júri. Além da disputa musical, a apresentadora visita a casa e a rotina de artistas famosos.

A Família Moreira faturou o título de "família mais musical do Brasil" , levando a melhor sobre os cearenses da Família Uchôa. Na votação acirrada no Gshow, os paraenses levaram para casa o título e um carro zero quilômetro.

Luiz Gabriel Mendes Moreira canta desde os 2 anos de idade. Ele já é amplamente conhecido em Marabá e região pelo talento natural. Em 2025, Luiz participou em Belém da programação de Natal do Parque da Cidade, ao lado da Amazônia Jazz Band. Ele vem de uma família que trabalha profissionalmente com música. A mãe, Mara, é professora de canto, e o pai, Luiz Carlos, também é professor e músico.

Em sua passagem por Belém, no ano passado, Luiz Gabriel chamou a atenção de todos que o assistiram cantar, inclusive a apresentação que ele fez interpretando “Oh Happy Day”, viralizou nas redes sociais. O menino já disse em entrevistas que quer seguir aprimorando sua técnica vocal com a mãe, para ter uma carreira artística e também sonha em ser advogado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Quatro artistas paraenses são selecionados para a 4ª Bienal Black Brazil Art

Os paraenses Deia Lima, Josué Castilho França, Rafael da Luz e Natany Rodrigues ganham evidência ao integrar a mostra, que mapeia a arte afrodiaspórica brasileira

07.06.26 10h00

ÁLBUM

Febre dos cromos: Espaços temáticos facilitam a troca de figurinhas da Copa do Mundo na Grande Belém

Para facilitar a troca de cromos repetidos e transformar a experiência em um momento de lazer para amigos e famílias, diversos espaços de Belém e Ananindeua lançaram espaços temáticos e stands oficiais para os torcedores

06.06.26 10h00

COMANDANTE

Xand Avião celebra relação histórica com o público paraense em show no Parárraiá 2026

Presente desde a primeira edição do festival, o Comandante Xand Avião retorna ao palco do Parárraiá com o show de sua nova turnê, "Meu São João"

06.06.26 9h00

FIM DE TARDE

Festival Sunset reúne Gilsons e Marina Sena no Porto Futuro I

Reggaetown, Fruto Sensual e DJ Celine garantem a identidade paraense e o ritmo nortista no line-up do evento

06.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

investigação

Ator é achado morto dentro de quarto de motel com 2 homens; saiba quem é

Polícia Civil investiga causas da morte do artista em suíte do bairro Jardim Paulista, onde ele estava com outros dois homens que deixaram o local

05.06.26 19h26

CONTAGEM REGRESSIVA

Arrastão do Pavulagem: Ensaio do Batalhão da Estrela reúne brincantes na orla do Porto Futuro II

Com concentração na Escadinha do Cais do Porto, a preparação percorreu o Complexo Porto Futuro II e antecede o primeiro Arrastão do Pavulagem, marcado para o próximo dia 14

07.06.26 10h29

CULTURA

Geekzada invade espaços no Mangueirinho, em Belém, neste domingo (7)

A festa da cultura geek ocorrerá das 10h às 22h, com uma série de atrações para toda as idades

07.06.26 8h30

Pará

Paraense Luiz Gabriel, de 11 anos, e familiares vencem programa 'Em Família com Eliana'

O menino cantou e os paraenses conquistaram o público com direito a levar para casa um carro zero quilômetro neste domingo (7)

07.06.26 18h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda