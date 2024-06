Show ‘Brega Pai D’Égua’ estreia hoje em Belém com homenagem a Tonny Brasil

Nesta sexta-feira (07/06) será realizado a primeira edição do projeto musical “Brega Pai D’Égua”, no restaurante Porto Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém, a partir das 20h. O espetáculo contará com a participação de grandes nomes da música paraense, como Edilson Moreno, Aninha Odalisca, Gileno Foinquinos, que se apresentará com um show de guitarrada e Kim Marques, o responsável pelo evento. Os ingressos estão sendo vendidos pelo estabelecimento nas redes sociais.

Ao Grupo Liberal, Kim Marques revelou que o projeto foi criado, e agora, resgatado, para reunir artistas e valorizar o brega e suas principais vertentes. Ele afirmou que está empolgado e com expectativas para estrear o espaço, que promete reunir todas as sextas-feiras artistas e admiradores do gênero musical.

“Estou muito feliz e com esperança que esse projeto vai ser como foi das outras vezes que fizemos vinculados ao nosso brega. Acredito que será um sucesso porque nós estávamos ansiosos por um espaço para essa manifestação cultural”, declarou o cantor e compositor paraense.

Sobre o evento de estreia, Marques adiantou que o público pode esperar uma apresentação especial de Gileno Foinquinos com um show de guitarra, além das apresentações de Aninha Odalisca e Edilson Moreno, cada um trazendo seu estilo único e repertório. “Vamos colocar todo mundo para dançar”, afirmou animado.

Segundo Kim, o “Brega Pai D’Égua” é um espaço aberto e de oportunidades para todos os artistas do Pará e, que, servirá como point também aos turistas que forem visitar o estado, e, despretensiosamente, quiserem aproveitar a noite para dançar e se divertir.

“Queremos que se torne um local de referência para as pessoas que, por acaso, venham conhecer Belém, tenham um espaço para curtir o brega paraense e conhecer mais da nossa cultura”, declarou Marques.

O cantor destacou que todas as edições do “Brega Pai D´Égua” serão realizadas no mesmo local, firmando o espaço como um ponto de referência cultural do brega todas as sextas-feiras, às 20h. Kim Marques espera atrair também moradores da região que desejam conhecer o projeto ou até mesmo dar uma chance a cultura do brega.

“O espaço também vai acolher a nova geração do brega. Estamos pensando em ser um espaço que abrirá possibilidades. O projeto é para o futuro do brega do Pará, essa juventude será muito bem-vinda", acrescentou o artista.

Reencontro dos artistas com o público

A cantora Aninha Odalisca, considerada uma das maiores intérpretes da Música Popular Paraense, afirmou que estar ansiosa para se apresentar ao público e com boas expectativas para o grande dia. Para o repertório de apresentação, a atriz selecionou os bregas de sucessos para animar o público.

“Muito feliz por poder estar fazendo o que amo, que é cantar nosso brega, e ainda mais em cantar minhas músicas e músicas também de outros colegas”, declarou. Ela revelou que o convite surgiu através da amizade com Kim Marques.

A cantora também falou sobre a recente perda do compositor Tonny Brasil, a quem conhecia muito bem. "Estou de coração partido. Perdi não só o melhor compositor como também um irmão de alma, pois nascemos no mesmo dia, dia 28 de março. Tínhamos a mesma idade e brincávamos muito com isso. A nossa homenagem ao Tonny só existe de uma forma, levar suas lindas canções aos quatro cantos do planeta”, declarou.

Tributo a Tonny Brasil

Kim Marques mencionou que, apesar do momento de tristeza pela recente perda de Tonny Brasil, o evento fará uma homenagem a ele, que sempre apoiou a iniciativa. O ídolo paraense faleceu no domingo, 2 de junho, aos 57 anos. A homenagem é uma forma de reconhecer e celebrar a contribuição significativa do artista para o brega-calipso e com o brega melody no estado.

"A homenagem ao Tonny vai ser um momento bem legal do evento, tendo em vista que todos nós sempre fomos muito amigos. A Aninha gravou o Tony, o Edilson Moreno gravou o Tony, com várias músicas eles fizeram juntos, então é muito tranquilo fazer a homenagem com ele pelo fato de a gente estar todo tempo juntos, compondo, fazendo viagens e trabalhando juntos”, afirmou o cantor.

Kim declarou que Tonny Brasil deixou um legado na música paraense e nacional. Segundo o artista, o músico deixou inúmeras canções de sucessos na história do brega.

“Foram muitas composições, muito sucesso, era um sucesso nacional. A Banda Calypso gravou muitas músicas de Tony e outros cantores que também gravaram músicas com composições dele, como eu. Belém, praticamente todos os artistas gravaram ele”, complementou Marques.

Para aqueles que desejam acompanhar a programação, Marques disse que as informações estarão disponíveis semanalmente nas redes sociais do Porto Ver-o-Rio e nas suas próprias redes sociais, além da possibilidade de transmissão ao vivo pelo canal do YouTube.

SERVIÇO

Show ‘Brega Pai D’Égua’

Dia: sexta-feira, 7 de junho;

Local: Porto Ver-o-Peso;

Horário: a partir das 20h;

Informações e compras de ingresso: (91) 98176-5774 ou (91) 98187-0025.