Tonny Brasil e José Vilar são homenageados na Câmara Municipal de Belém

Os compositores paraenses Tonny Brasil e José Vilar, que faleceram no início deste mês de junho, foram homenageados com um minuto de silêncio durante a Sessão da Câmara Municipal de Belém (CMB) desta quarta-feira (5).

Ainda essa semana, foi apresentado um Projeto de Lei na Câmara Municipal, de autoria do vereador Mauro Freitas (PSDB), que cria a Medalha “Tonny Brasil". A honraria visa homenagear cantores de brega, DJs e aparelhagens que valorizam a cultura paraense.

O vereador informou que a ideia é celebrar a memória do artista e, também, valorizar aqueles que contribuem para a música paraense.

“Dar o nome do Tonny Brasil a uma comenda importante como essa é uma forma de perpetuar o nome dele e não deixá-lo ser esquecido. Ele será sempre lembrado, porque ‘dá feita’ em que é criada a medalha ela fica por gerações e gerações. Daqui há 20, 30 anos terá uma medalha chamada Tonny Brasil para que as pessoas saibam quem foi ele e conheçam a música paraense”, afirma Mauro Freitas.

De acordo com o parlamentar, a expectativa é que - caso o projeto seja aprovado - as honrarias sejam entregues no segundo semestre deste ano. Segundo ele, para receber a medalha serão escolhidos nomes que atuam no cenário musical do brega paraense e afins.

“Só serão homenageados artistas do segmento do brega paraense, músicos e DJs que valorizam e tocam a nossa música”, destaca o vereador.

Luto na música paraense

No início deste mês, o cenário musical paraense perdeu dois grandes nomes. O poeta, escritor, professor universitário, dramaturgo e compositor José Vilar - responsável por obras como “Vento de Proa” e “Paixão dos Trópicos” - faleceu no último sábado (1º), aos 83 anos, em decorrência de uma pneumonia.

No domingo (2), outro baque para o cenário musical do Pará. O cantor e compositor paraense Tonny Brasil faleceu, aos 57 anos. O artista era considerado pai do tecnobrega e durante a carreira acumulou grandes sucessos, como “Oração” e “Cúmbia do Amor”. As composições de Tonny chegaram a ser gravadas por artistas de renome nacional, dentre eles Reginaldo Rossi, Joelma e Marília Mendonça. Desde a notícia do falecimento do cantor, inúmeras autoridades, artistas e fãs já prestaram homenagens.