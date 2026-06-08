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Entenda a polêmica que levou MC Livinho a apagar vídeo com Virginia Fonseca

Cantor removeu publicação gravada com a influenciadora, deixou de segui-la nas redes sociais e se pronunciou após rumores de um possível affair

Hannah Franco
fonte

Entenda a polêmica que levou MC Livinho a apagar vídeo com Virginia Fonseca (Divulgação)

Uma ação publicitária entre MC Livinho e Virginia Fonseca acabou se transformando em assunto nas redes sociais nos últimos dias. O cantor apagou um vídeo gravado ao lado da influenciadora e também deixou de segui-la no Instagram, movimentações que geraram uma série de especulações entre os internautas.

Após a divulgação do conteúdo publicitário, usuários das redes sociais passaram a criar teorias sobre um possível envolvimento entre ela e o funkeiro, levando o assunto aos trending topics e alimentando comentários sobre um suposto affair.

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O cenário chamou ainda mais atenção depois que Byanca Gabarron, esposa de MC Livinho, compartilhou vídeos que alguns seguidores interpretaram como indiretas para a influenciadora. A situação fez com que a curiosidade do público aumentasse e levou o cantor a se manifestar publicamente.

Casado com Byanca desde 2016, com quem tem um filho, Livinho negou qualquer envolvimento amoroso com Virginia e afirmou que o vídeo fazia parte apenas de uma campanha publicitária.

O que disse Livinho

Durante uma transmissão ao vivo realizada no último domingo (8), o cantor explicou que decidiu apagar a publicação por causa da repercussão gerada pelos comentários dos internautas.

Segundo Livinho, a decisão teve como objetivo preservar seu relacionamento e evitar que os rumores continuassem sendo alimentados nas redes sociais.

"Eu tenho total respeito pela Virgínia, mas também tenho respeito pelo meu lar. E é uma coisa que os homens também têm que aprender, que as mulheres também têm que aprender. Então, vocês criarem fanfic, shiparem, ficarem faltando com respeito para comigo, para com o meu lar e também para com a Virginia, foi um dos motivos que me fez apagar o vídeo, pela falta de respeito. Então, vocês precisam aprender a respeitar as pessoas que estão em relacionamento, só isso", declarou.

O artista também destacou que a gravação aconteceu em um contexto profissional e criticou a criação de rumores envolvendo sua vida pessoal.

"Vocês precisam respeitar tanto a história da Virgínia quanto a minha história também, quanto a história do meu pessoal, da minha mulher", afirmou.

Em outro momento da live, Livinho voltou a reforçar que não houve qualquer envolvimento além do trabalho realizado.

"Basicamente, é isso, para vocês aprenderem a parar de ficar criando fanfic, parar de criar vínculos numa área profissional", disse.

"Eu estava trabalhando, fiz o vídeo da minha música nova, e vocês simplesmente começaram a viralizar coisas que não fazem sentido, mano. Então, respeitem, mano, só peço isso, respeitem, porque eu sou um cara coerente, sou pé no chão", acrescentou.

Ao encerrar o assunto, o cantor afirmou que a decisão foi tomada para preservar sua família e evitar que os rumores continuassem ganhando espaço.

"Não tem indireta em nada, não tem nada, eu só vou explicar mais uma vez para vocês. Pela falta de respeito do público, para comigo, para com o meu lar, para com a Virgínia, eu optei por isso. Porque eu gosto de respeito, mano. E respeito é uma coisa que vocês têm que aprender", concluiu.

Mãe de Virginia "compra briga"

A repercussão do caso também envolveu Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca. Nas redes sociais, ela chamou atenção ao curtir uma publicação que defendia a influenciadora diante dos rumores que surgiram após a atitude de MC Livinho.

A mensagem afirmava: "Virginia não fez nada e o cara tem um relacionamento inseguro". A interação foi rapidamente percebida pelos seguidores e repercutiu entre os fãs da empresária.

A movimentação aumentou ainda mais os comentários sobre o caso, embora nem Virginia nem Margareth tenham feito pronunciamentos diretos sobre os rumores.

Além da exclusão do vídeo publicitário, internautas também notaram que Virginia e MC Livinho deixaram de se seguir nas redes sociais. A atitude contribuiu para aumentar as especulações sobre um possível desentendimento entre os dois.

Apesar dos rumores, o cantor reforçou que não existe qualquer envolvimento amoroso entre ele e a influenciadora. Segundo Livinho, a publicação apagada fazia parte de uma ação comercial e a decisão de removê-la foi tomada após a onda de comentários que, segundo ele, ultrapassaram os limites do respeito.

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