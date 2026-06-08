Novela vertical 'A Herdeira do Veropa' estreia nas redes sociais com capítulos diários

A espera acabou! A novela vertical "A Herdeira do Veropa" estreia nesta terça-feira (9), nas redes sociais. Produzida em Belém, a obra vai ser disponibilizada nos perfis oficiais do projeto no TikTok, Instagram e YouTube Shorts, com episódios publicados diariamente ao meio-dia.

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Gravada em diferentes pontos da capital paraense, tendo como principal locação o Mercado do Ver-o-Peso, o público conhecerá dia após dia uma trama recheada de comédia que tem como personagem principal Marcí, interpretada por Sofia Paes.

Após passar dez anos morando em Paris, a jovem retorna a Belém e descobre que o avô faleceu, deixando uma herança milionária. Para receber o patrimônio, ela precisa cumprir uma condição estabelecida em testamento: administrar uma banca no Ver-o-Peso durante 30 dias.

Marcí passa a conviver com a rotina do mercado, reencontra pessoas de seu passado e enfrenta conflitos familiares, disputas em torno da herança, fofocas e um triângulo amoroso.

A novela foi criada por Mitt Yamada e tem direção de Mony. Segundo a diretora, o lançamento marca a conclusão de um processo iniciado no começo deste ano e representa a apresentação ao público de um formato desenvolvido especificamente para as plataformas digitais.

“Nossas expectativas são as melhores. Esse projeto vem sendo feito reforçando nossa essência e trazendo à tona a criatividade, a qualidade e a inovação das produções genuinamente paraenses. Apresentar ao público a novela é a concretização de meses de trabalho e também uma aposta de todos os profissionais envolvidos em uma nova narrativa para o audiovisual na Amazônia”, afirmou.

As gravações chegaram a movimentar o centro histórico da cidade e contaram com a participação de trabalhadores do Ver-o-Peso, entre eles erveiras, feirantes e pescadores, que acompanharam as filmagens e colaboraram com o desenvolvimento da ambientação da história.

Yuri Marti, que integra o elenco, destacou que a proposta da “novelinha” surgiu com o objetivo de dialogar com os hábitos atuais de consumo de conteúdo audiovisual.

Segundo ele, a equipe acompanhou todas as etapas de desenvolvimento da novela e agora aguarda a recepção do público.

“Desde o início, quando o projeto começou a ser pensado, a proposta sempre foi alcançar um público ainda maior e conversar diretamente com a forma como as pessoas consomem conteúdo hoje, principalmente pelas telas dos celulares”, disse o ator.

O artista afirmou ainda que existe expectativa para a estreia após o período de gravações e produção. “Tenho acompanhado de perto cada etapa do processo e sei da dedicação de toda a equipe para entregar esse trabalho ao público. Também estou muito ansioso para ver a reação das pessoas. Existe aquela expectativa natural de quem trabalhou intensamente em um projeto e agora aguarda o momento de compartilhá-lo com o mundo”, declarou Yuri.

Além de Sofia e Yuri, o elenco também reúne nomes como Isis Vieira, Hygo Palheta, Beatriz Cohen e Mitt Yamada.

A direção de fotografia e a edição são assinadas por Vinicius Fleury. O figurino é de Jomaique Melo, enquanto a trilha sonora original foi composta por Alcir Meireles e Chico de Assis.